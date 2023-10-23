هل ينضم الحوثيون وحزب الله للحرب؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وسائل إعلام غربية إن إطلاق الحوثيين ثلاثة صواريخ و15 طائرة من دون طيار باتجاه إسرائيل، واعتراضها من قبل سفينة أمريكية تحقيق لتهديدات ووعود الأسبوع الماضي، ولكنها أشارت إلى أن هذا الحادث يزيد من احتمال انضمام ميليشيات الحوثي وتنظيم «حزب الله» اللبناني إلى الحرب الحالية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «اعتراض الصواريخ من اليمن يعني انضمام إيران والولايات المتحدة للحرب»، إنه في اليوم الثالث عشر من الحرب، دخلت إيران والولايات المتحدة الأمريكية الحرب، وعن طريق تنفيذ طهران لتهديداتها بتوسيع الحرب إلى ساحات إضافية، وتنفيذ الأمريكيين وعدهم بمساعدة إسرائيل عمليا، وذلك ليس من خلال الجنود على الأرض، بل من خلال اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار التي يرسلها مبعوثون إيرانيون من مناطق غير قريبة من الحدود الإسرائيلية.

وقالت «إن فرقة العمل البحرية التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثبتت أنها لا تهدف فقط إلى استعراض القوة، ولكنها تهدف إلى ردع إيران وعناصر «المحور الشيعي» الأخرى، ومستعدة للعمل العملياتي لحماية إسرائيل من الهجمات الجوية والصاروخية».

وتشير إلى أنه ليس من المؤكد أن وابل الصواريخ الثلاثة من اليمن وسرب الطائرات من دون طيار التي اعترضتها المدمرة الأمريكية كان يستهدف إسرائيل، ولكن ليس هناك شك في أن ذلك تم بناء على طلب الإيرانيين للإشارة إلى جديتهم.

وأشارت إلى تصريحات المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الذي أوضح على شاشة التلفزيون الإيراني أن الحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا سوف ينفذون التهديد، وبالفعل، أطلقت الميليشيات الشيعية في العراق، الليلة الماضية، أيضا صواريخ على قاعدة عين الأسد في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أمريكيون، وأطلقت الميليشيات الشيعية في سوريا، أمس، طائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية شمال شرقي البلاد.

ووفقا للصحيفة من المعروف أن الحوثيين يمتلكون صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وأكثر زودتهم بها إيران، لافتة إلى أن معظم الصواريخ الموجودة في أيدي الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ليست بعيدة المدى ودقيقة، لكن لديهم ترسانة كبيرة من الطائرات من دون طيار الهجومية والانتحارية من مختلف الأنواع، والتي يمكن تفعيلها لمسافات طويلة وفي شكل أسراب، وهي تهدد إسرائيل بشكل واضح من الشمال الشرقي.

وذكرت الصحيفة أن التحرك الإيراني عبر الحوثيين والميليشيات الأخرى بمثابة خطوة مباشرة من جانب إيران واستفزاز متعمد للأمريكيين، وأن هذه الحقيقة تثير احتمالية قيام إيران بتنفيذ تهديداتها فيما يتعلق بالمرحلة التالية من القتال، وسوف تنضم هي ووكلاؤها -أو وكلاؤها فقط- بشكل كامل لتقسيم الجهد العسكري للجيش الإسرائيلي أثناء الاجتياح البري في غزة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومسؤولا كبيرا في حزب الله ألمحا إلى أنه إذا حدث ذلك، فإن حزب الله سينضم إلى الحرب بكل الترسانة والقوات الموجودة تحت تصرفه.