وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، مستجدات التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف التصعيد. وأشار في اتصال هاتفي إلى أهمية إيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين. وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى أمس وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، ووقعها على مذكرة المشاورات السياسية لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين.

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