مطالبات بتكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مصر وإيران إلى تكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل القصف الإسرائيلي الهمجي المتواصل على القطاع المحاصر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة ومسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة.

وذكر أن الوزير شكري حرص على التأكيد على خطورة توسيع رقعة الصراع وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى بشكل يهدد استقرار المنطقة وينذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها.

وفي سياق متصل، وجه وزير خارجية إيران الشكر للدور الذي تضطلع به مصر في توفير المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج قمة القاهرة للسلام، ومحصلة المداولات واللقاءات التي جرت خلال القمة وعلى هامشها، معربا عن تطلعه للبناء على قمة القاهرة باعتبارها أول جهد جامع للأطراف الإقليمية والدولية من أجل التفاعل سياسيا مع الأزمة من خلال تحديد مساحات مشتركة للتحرك والبحث عن حلول تفضي إلى وقف التصعيد، والتشاور حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.