شكرا لقرائتكم خبر إعصار تيج يثير الرعب في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الرعب يعيشها اليمنيون بسبب قدوم إعصار تيج، دعت لجنة الطوارئ في محافظة المهرة شرق اليمن سكان المناطق الواقعة بين نشطون وحصوين، ومونغ، والمناطق القريبة من ساحل ضبوت، وحافة السادة ومنطقة شحوح، وأطراف حافة كلشات بالغيضة، إضافة إلى مناطق تقع ضمن مديرية الغيضة، إلى التوجه لمراكز الإيواء، تحسبا للإعصار.

وأصدرت اللجنة تعميما إلى السكان إلى التوجه مؤقتا إلى مراكز الإيواء القريبة المحددة من قبل لجنة الطوارئ، وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما نشرت اللجنة الطوارئ أرقام التواصل في حال وقوع أي حوادث جراء الإعصار.

وأدى إعصار تيج الذي يضرب المهرة إلى انهيار أجزاء واسعة من المنازل القديمة في محافظة المهرة ووقوع أضرار مادية وتهدم أجزاء من أحواش المنازل القديمة في مديرية حصوين بالمهرة، وتشهد مناطق قشن وسيحوت وحصوين إمطار غزيرة منذ فجر أمس.

وفي حضرموت أصدر مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت تعميما بتعليق الدراسة بدءا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الحالي في جميع مدارس وثانويات ومجمعات المديريات الساحلية بحضرموت.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وصل مدينة الغيضة في زيارة طارئة لمحافظة المهرة دعما لجهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري «تيج» الذي يدخل المحافظات الشرقية هذا الأسبوع.

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