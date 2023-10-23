إعصار تيج يثير الرعب في اليمن

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وأصدرت اللجنة تعميما إلى السكان إلى التوجه مؤقتا إلى مراكز الإيواء القريبة المحددة من قبل لجنة الطوارئ، وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما نشرت اللجنة الطوارئ أرقام التواصل في حال وقوع أي حوادث جراء الإعصار.
وأدى إعصار تيج الذي يضرب المهرة إلى انهيار أجزاء واسعة من المنازل القديمة في محافظة المهرة ووقوع أضرار مادية وتهدم أجزاء من أحواش المنازل القديمة في مديرية حصوين بالمهرة، وتشهد مناطق قشن وسيحوت وحصوين إمطار غزيرة منذ فجر أمس.
وفي حضرموت أصدر مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت تعميما بتعليق الدراسة بدءا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الحالي في جميع مدارس وثانويات ومجمعات المديريات الساحلية بحضرموت.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وصل مدينة الغيضة في زيارة طارئة لمحافظة المهرة دعما لجهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري «تيج» الذي يدخل المحافظات الشرقية هذا الأسبوع.
مشاهدات يمنية:
- مقتل وإصابة أكثر من 1200 شخص بحوادث مرورية بمناطق الحوثي خلال شهر.
- منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 32 أسرة يمنية خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري.
- المنظمة الأممية: إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 21 أكتوبر الجاري بلغ 4,767 أسرة تمثل (28,602 فرد).
- إصابة رئيس أركان اللواء 35 مدرع العقيد محمد الجائفي إثر محاولة اغتيال تعرض لها في مديرية المواسط بمحافظة تعز.
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