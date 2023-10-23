مفاوضات سرية لإطلاق 222 أسيرا في غزة

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وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، في وقت سابق نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن إسرائيل تدعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح المختطفين من غزة بسرعة وبأعداد كبيرة، وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن تؤخر وربما تغير فكرة شن هجوم بري على القطاع.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن الحكومات الأمريكية والأوروبية تمارس ضغوطا على إسرائيل، لتأجيل عمليتها البرية، لكسب الوقت لإجراء محادثات سرية جارية عبر قطر، للإفراج عن المختطفين لدى حماس.
وقالت مصادر الوكالة إن المفاوضات مع حماس حساسة وقد تفشل، رغم أن هناك دلائل على أن الحركة قد توافق على السماح على الأقل لبعض المدنيين بالرحيل، دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أي سجناء في المقابل.
وأعلنت حركة حماس أمس الأول أنها لن تناقش مصير المحتجزين لديها من الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة.
وحشدت إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة، حيث تقول إن حماس تتحصن هناك، وقالت أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يطلق سراح المختطفين الإسرائيليين.
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