قافلة مساعدات رابعة ترسم بوادر الأمل

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ونشر الهلال الأحمر مقطع فيديو لشحنات مساعدات، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني الدفعة الرابعة من المساعدات العاجلة».
ونقلت وكالة رويترز عن موظف إغاثة ومصدرين أمنيين، أن قافلة ثالثة دخلت معبر رفح، وهو ما كشفت عنه أيضا وكالة فرانس برس، دون توضيح نوع المساعدات التي تحملها الشاحنات.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول بمنظمة الهلال الأحمر المصري، أنه «خلال اليومين الماضيين تم إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين، عبر المعبر»، ونقلت قنوات محلية مصرية لقطات لعملية دخول شاحنات خلال معبر رفح.
وبدأت عمليات إيصال مساعدات خلال المعبر بداية من السبت الماضي، بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات، والقصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة بمصر»، وفق رويترز.
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