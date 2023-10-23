شكرا لقرائتكم خبر كمائن حماس تنتظر التوغل الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الجيش الإسرائيلي أن مسلحي حركة حماس في قطاع غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية المحتملة، وأن الجيش قصفت نقاط التجمع، ويراقب الوضع لعدم وصول المساعدات إلى الحركة، مشيرا إلى استعداده لتصعيد العمليات لمنع ذلك.

وقال إن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بقطاع غزة خلال الليلة الماضية، فيما يجري تركيز الضربات الجوية على المواقع التي يتجمع فيها المقاتلون من حركة حماس تأهبا لمهاجمة أي اجتياح إسرائيلي أوسع على القطاع.

واستشهد 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب «أكثر من 60 شهيدا حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين»، بينها غارة قتلت 17 شخصا في ضربة واحدة في جباليا شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الأهداف التي تم ضربها شملت أنفاقا لمسلحي حماس، وعشرات من مراكز قيادة العمليات، ومسلحي حركة الجهاد، ومجمعات عسكرية ونقاط مراقبة.