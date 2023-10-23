أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

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وقالت في منشور على منصة «إكس» أوردته الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس: «على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به».
وأضافت: «ما زالت هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاضا في القدرة الاستيعابية، يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق، بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.
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