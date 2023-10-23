ألمانيا تحذر من تفشي الكوليرا

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وقالت بيربوك، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، أمس، إنها أوضحت بنفسها خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في القاهرة، أن هناك حاجة للوقود على وجه الخصوص، حتى تتمكن المستشفيات على الأقل من العمل بالحد الأدنى من طاقتها.
وأضافت: «بدون كهرباء لن تتمكن أيضا محطات تحلية المياه ومضخات مياه الشرب من العمل، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الوقود، حتى يمكن استعادة إمدادات المياه».
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