أوروبا تطلب وقفا إنسانيا للحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخطط زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع للتوافق حول «هدنة إنسانية» في الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى القطاع بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج القمة المرتقبة. ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل بعد غد، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال.

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