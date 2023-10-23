انت الان تتابع خبر إيران تطالب الدول العربية "المطبعة" بقطع العلاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قاليباف: "نطالب الدول الإسلامية بأن تعلن انتهاء مشروع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني القاتل للأطفال إلى الأبد استجابة لمطالب شعوبها".

وأضاف: "الأمة الإسلامية يجب أن تقوم الآن بمسؤوليتها، إن العالم ينظر إلينا كما ينظر إلى غزة، إذا تمكن النظام الصهيوني من تحقيق أهدافه الشريرة في هذه الحرب، فإنه لن يرحم أي شخص في العالم الإسلامي".



وتابع: "على العالم الإسلامي أن يدين هذه الجريمة بصوت عال، يجب أن يستخدم كل موارده لصفع إسرائيل وأمريكا، والأهم من ذلك توجيه طاقة الشعوب ضد الصهاينة".

وختم: "الوضع الحالي لن يستمر، وأؤكد لكم أن الإنسانية لم تمت وأن الكرامة والشرف ما زالا قويين، ولا يمكن للكثير من المقاومين والأحرار في العالم أن ينظروا إلى مثل هذه المشاهد ويبقوا بلا حراك. في هذه الأيام، من المستحيل الحديث عن أي شيء بشكل مؤكد، ولكن أود أن أقول أن هناك شيئا واحدا مؤكدا، أن هذا الوضع لن يستمر، ولا يمكن للفلسطينيين وشعوب العالم الإسلامي والعربي أن يسمحوا باستمرار هذا الوضع".

