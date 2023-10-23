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النجباء ترد على بيان الحكومة بشأن "القواعد": نأمل بموقف موحد

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بغداد - ياسين صفوان - ردت حركة النجباء، اليوم الاثنين، على بيان الحكومة بشأن "القواعد العسكرية" في العراق، معربة عن أملها بموقف موحد.

وكانت الحكومة العراقيية اصدرت، اليوم الاثنين، بياناً اكدت فيه رفضها للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق.

 

وقالت النجباء في بيان أدناه نصه، "يؤسفنا ما صدر من بيان من المكتب الاعلامي للحكومة، والذي يصف فيه القواعد العسكرية التي تضم القوات الامريكية العسكرية المحتلة بقولها بانها قواعد عراقية".

وأضافت أن "هذه القوات المحتلة التي تعيث بالعراق تخريباً وفساداً وتنتهك السيادة كل يوم بل كل ساعة براً وجواً"، معتبرة أن الحكومة لا تعلم مقدار عديدهم ونوعية قواتهم الموجودة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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