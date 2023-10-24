شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني بالقاهرة: قمة السلام ناجحة وكشفت دور مصر المحورى فى دعم القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسهم في وقف مخطط التهجير بلا رجعة، لافتا إلى أن قمة القاهرة للسلام كانت في غاية الأهمية ونجحت في التأكيد على الحق الفلسطيني في هذا الوقت الدقيق، كما أكدت على الدور المحورى المصري في وقف الصراع الحالي، كما لخصت الموقف العربي والمصري وشكلت استراتيجية لعمل سياسي يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المتصلة جغرافيًا.

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال ندوة لحزب المؤتمر بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية" وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية بمشاركة السفير محمد العرابي وقيادات الحزب، مساء اليوم الإثنين، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بإقامة دولته على أراضي سيناء، مشددا أن الشعب والحكومة الفلسطينية تحترم السيادة المصرية ولن تقبل بهذا المخطط، معلنا رفض الشعب الفلسطيني أيضا بإقامة دولة فلسطينية دون غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لديهم من الوعي الوطني لرفض كل هذا المخططات .

واختتم حديثه قائلا:" العدوان الإسرائيلي الغاشم لم يجبرنا على مغادرة وترك بيوتنا حتى لو دمرت على رؤوسنا سنبقى بجانب هذا الركام".



























































































































