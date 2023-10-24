منظمة الصحة العالمية: الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة خطيرة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



وصف الدكتور ريك برنان المدير التنفيذى لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية،الوضع والموقف الإنساني في قطاع غزة بأنه على وشك الكارثة مع إرتقاء نحو 5 آلاف شهيد، وسط أوضاع صحية صعبة تهدد المنظومة الصحية في القطاع.

وأضاف "رايان"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن عدد كبير من المستشفيات والعيادات لا تعمل وسط نزوح ما يقارب 1.4 مليون شخص من بيوتهم يقيمون في المدارس ومراكز الإيواء.

وأكد أن الأمور والأوضاع الصحية داخل القطاع صعب جداً وتنذر بالخطر وربما تنتشر بعض الأمراض بين صفوف السكان خلال الفترة القادمة مع تدهور المنظومة الصحية ونقص الاحتياجات الدوائية أو من جهة المستلزمات، فضلاً عن انتشار بعض الأمراض النفسية مع فقط الكثيرين لذويهم تحت وطأة القصف.

وأوضح أنه رغم تدفق المساعدات والشاحنات للقطاع عبر المعبر لداخل القطاع إلا أن وتيرة الافراجات لازالت بطيئة والقطاع يحتاج لأكثر من ذلك ومنظمة الصحة العالمية وسط ذلك أسهمت في دخول أربع شاحنات بها معدات وأدوية وعلاجات للامراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر وتم توزيعها على العيادات في جنوب قطاع غزة ، ونحاول الوصول لمستشفيات الشمال رغم الصعوبات اللوجستية

وتابع: "غزة منطقة حرب وهذه القوافل تعاني من صعوبات حيث هناك عوائق لوجستية ونحن نقل كثيراً عن ما نحتاجه من جهة تدفق المساعدات"، لافتًا إلى أن الأوضاع التي يعيشها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، والذي يعالج نحو 9 آلاف مصابين بأمراض السرطان.

وأكمل: "نحن حريصين على أن يستكمل مرضى السرطان تلقي العلاج والدواء المناسب وأيضاً بالتوازي نحن مهتمين بمرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر ومن يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون لاستكمال عمليات الغسيل، وهم معرضون لمخاطر كبيرة قد تؤدي للوفاة والأطفال المرضى بالسرطان لكن حتى الان وبكل أسف الخيارات قليلة".