بايدن: لا يمكننا التنازل عن السلام وحل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه بقدر صعوبة الأمر، إلا أنه لا يمكن أن التنازل عن السلام وحل الدولتين، مؤكدا على أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، يستحقون العيش بأمان وسلام وكرامة.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قال مساء أمس الاثنين في بيان له، إنه من المهم الإبقاء على معبر رفح مفتوحا للعمل على نقل المساعدات إلى داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يولي الأمر اهتماما كبيرا، ويحرص على أن تكون المساعدات إلى قطاع غزة مستدامة، إذ يعدها من ضمن أولوياته، بشرط ضمان عدم وصولها أو تحويل وجهتها إلى حماس.