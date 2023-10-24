مدير مستشفى القدس: نحتاج لممر إنساني لتحويل الإصابات الخطيرة من غزة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور بشار مراد، مدير مستشفى القدس، تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين: "مستشفى القدس لديها وقود يكفي ليومين فقط، بالأمس تم إدخال مليون لتر وقود إلى قطاع غزة ونأمل أن تصل كميات من الوقود إلى المستشفى كي تستمر في عملها".

وتابع مدير مستشفى القدس: "نتواصل مع الهلال الأحمر المصري وطلبنا ممر إنساني لتحويل الحالات الخطيرة من غزة إلى مصر لكن الاحتلال يقوم بقصف الجانب الفلسطيني من المعبر بشكل مستمر".