لجنة "مكافحة كورونا" تحذر: فئتين يُمنع عنهم لقاح الأنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أهمية تلقي المواطنين لقاح الإنفلونزا الموسمي، مضيفًا: "هذا الموضوع مهم ويجب أن تكون في أولوياتنا وهي الوجه الآخر من الالتهابات الفيروسية والناس كانت دائما تتعامل معها ببساطة واللامبالاة".

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إن الأعراض الطبيعية المنتشرة للإنفلونزا هي ارتفاع درجات الحرارة والاحتقان، لكننا في الوقت الراهن هناك أهمية للحصول على هذا اللقاح خاصة أن فيروس كورونا لا زال موجودا رغم أنه بمعدلات اقل بكثير وحدة أقل.

وأشار إلى أن هذا هو الوقت الأمثل للحصول على لقاح فيروس الانفلونزا الموسمية، مضيفًا: "جميع الفئات عليها تلقي اللقاح ولكن هناك فئات أكثر عرضة كما هي في توصيات منظمة الصحة العالمية وهما كبار السن فوق 65 سنة والأطفال فق أعمار 6 شهور والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر والضغط وأمراض القلب ومرضى الحساسية والسدة الشعبية".

وأوضح أن الأطقم الطبية في طليعة الكوادر التي يجب عليها الحصول على القاح، متابعًا: "دائما نقول إن دور اللقاح يتمثل في أمرين منع الاصابة حتى وإن حدثت تكون أعراضها بسيطة".

وأضاف أن مخاطر الانفلونزا ليست ضعيفة كما يتخيل البعض بل بها نسب وفيات عالية، وهنا يأتي أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا، مؤكدًا أن الفئات التي محذور عليهم الحصول على لقاح الإنفلونزا هم من لديهم حساسية من البروتينات البيضاء "الدجاج" و "البيض".