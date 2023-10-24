عمرو أديب عن استهداف إسرائيل 230 هدف خلال يوم: "لو بيلعبوا بلايستيشن مش هيعملوا كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهى، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيخرج عنه فضائح مدوية خلال الأيام القادمة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "أم بي سي مصر"، مساء الاثنين: أنا أتحدث عن معلومات.. كمية الفضايح اللي هتعرفوها من جوا الجيش الإسرائيلي نفسه لن تصدق.

وتابع مقدم الحكاية: مصر وأبنائها يحفرون في الصخر يوميًا من أجل السماح بمرور بعض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، متسائلًا: "هل ضمير العالم يرضى بكدا، هل هذا الوضع قابل بالاستمرار، هل ربنا يرضى بكدا، هي ملهاش حل غير من عند ربنا".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل قالت إنها استهدفت 320 هدفًا في 24 ساعة الأخيرة، معقبًا: دول لو بيلعبوا بلايستيشن مش هيعملوا كده.