شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد اجتماعا مع أمناء المحافظات .. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-منسق عام الحملة الانتخابية، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية-أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، والدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بنواب حزب الشعب الجمهوري، وأمناء المحافظات، وأمناء تنظيم الحزب ومنسقي الحملة الانتخابية بالمحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

شهد الاجتماع الذي يعد هو بداية الانطلاق لسلسلة اجتماعات متتالية للمحافظات، حضور كل من محافظات ( القاهرة- الجيزة- القليوبية- المنوفية- الغربية -كفر الشيخ - الدقهلية)، وذلك لعرض خطة عمل الحملة الانتخابية خلال الفترة القادمة.

بدأ الاجتماع، بكلمة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، ثم كلمة أحمد الألفي، ومن ثم كلمة للدكتور زاهر الشقنقيري، قام خلالها بعرض أبرز نقاط البرنامج الانتخابي، أعقبه شرح مختصر للنائب أحمد عاشور، حول تشكيل غرفة العمليات المركزية ونظيرتها بالمحافظات، ثم عرض مفصل من قبل الدكتورة ولا هرماس، لموقف البيانات المطلوبة من المحافظات، فيما يخص اللجان الانتخابية، تلاه توضيح الانتهاء من بيانات المناديب وتسكينها، وشرح مفصل للتوزيعات العامة والخاصة، من قبل الأستاذ عياد رزق، وأخيرًا عرض تشكيل هيئة مكتب الحملة بالمحافظة وآليات اختيار الأعضاء، من قبل المهندس أحمد إسلام.

وفيما يخص خطة عمل الحملة أكد اللواء محمد أبو هميلة، على أهمية التنسيق على مستوى المحافظات والمراكز، موضحًا أهمية التواجد أمام المقرات الانتخابية على مستوى المراكز والقرى.

كما أشار" أبو هميلة"، إلى ضرورة ظهور الحملة والانتخابات بصورة عامة، بشكل يتناسب مع حجم الحزب.

على الجانب الآخر، أوضح أحمد الألفي، أن الحزب له خطين أساسيين هما "التنظيمي - البرلماني"، لذا يجب حشد طاقات الحزب والعمل بايجابية وجدية في كل الاستحقاقات الانتخابية وعلي رأسها انتخابات الرئاسة لأن ذلك هو احد اسس بناء الخبرات والكوادر واحداث تنمية سياسية.