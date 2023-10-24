شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: مصر فرضت إرادتها بنجاحها في إدخال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مصر استطاعت أن تفرض إرادتها من خلال ضغوط ناجحة، قامت بها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث نجحت فى إدخال أكثر من 50 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية مشيرًا إلى أن موقف مصر كان حاسمها وعبر عن سيادة كاملة لقرارها حينما رفضت خروج الرعايا الأجانب إلا بدخول المساعدات، وهو ما حدث بالفعل مشيدا بالجهود المصرية فى الافراح عن المحتجزتين.

وأضاف "صقر" - فى تصريحات صحفية اليوم - أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة وتقوم بدور هو الأكبر فى المنطقة من أجل دخول المساعدات، والذى جاء دخولها فقط عبر ضغوط مصرية على إسرائيل والغرب المنحازة انحياز أعمى للاحتلال، مشيرا إلى التاريخ سيسجل لمصر هذا الدور وكيف استطاعت أن تفرض إرادتها أمام تحالف قوى الغرب وإسرائيل.

ولفت إلى أن مصر تملك القدرة والتأثير الفعلى والعملى على مجريات الأحداث مؤكدا أن مصر تفعل ذلك من اجل القضية الفلسطينية ولضمان فك الحصار عن أهالى قطاع غزة، فمصر تتفاوض وتضغط من أجل الشعب الفلسطينى الشقيق الذى يدافع عن حقوقه المشروعة.

وكانت الجهود المصرية المكثفة قد نجحت فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز"، ووصلت السيدتان المحتجزتان إلى معبر رفح البرى بعد الإفراج عنهما، وذلك نتيجة الجهود المصرية المكثفة.