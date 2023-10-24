وزارة الصحة بغزة: مقتل وإصابة العشرات في ضربة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيبوا في ضربة جوية إسرائيلية أصابت منازل بمخيم الشاطئ بقطاع غزة في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين.
واوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة كبيرة بحق عدة عائلات في مخيم الشاطئ راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء الامنين في بيوتهم.. ولازال عدد كبير منهم تحت الانقاض".
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