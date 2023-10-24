مفوض حقوق الإنسان الأممي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة

دعا المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، مناشداً القادة اتّخاذ "خيارات شجاعة".

واوضح تورك في بيان، إنّ "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنسانياً فورياً ينقذ حياة مدنيّين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة". ولفت الى أنّ "الإنسانية يجب أن تأتي في المقام الأول"، مشدّداً على أنّ "مدنيّين كثراً بينهم أطفال كثر قضوا لدى الجانبين".

واردف تورك "إذا لم يصل مزيد من المساعدات لسكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت مزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية"، معرباً عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع بمن فيهم "كثر من أعضاء" فريقه ومن موظفي الأمم المتحدة.

واعتباراً من السبت بدأت المساعدات الدولية بالوصول من مصر إلى قطاع غزة، الجيب الصغير البالغ عدد سكّانه 2,4 مليون نسمة، لكنّ الأمم المتحدة شدّدت على أنّ الكميّات غير كافية.