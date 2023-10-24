اشار السفير الايراني مجتبى اماني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لأول المرة الكيان الصهيوني ومن يدعمه، يجدون أنفسهم أمام ضغوطات قوية من عدة محاور وهي غزة و"الآخرون" وحذار من أن هناك "الآخرون الجدد" يمكن يلحقون بهم، شعوب العالم لن تسكت على جرائمكم".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الايراني يحذر اسرائيل ومن يدعمها من أن هناك "الآخرون الجدد" يمكن ان يدخلوا المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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