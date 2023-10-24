الحرب على غزة.. بايدن يشترط الإفراج عن الأسرى قبل الحديث عن وقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أنه "يتعين على مقاتلي حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح الرهائن قبل البدء في أي مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل."

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة: "يجب أن يتم إطلاق سراح الرهائن، وبعد ذلك يمكننا التحدث".

ومؤخرا، أعلن أبو عبيدة ، المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250 ، منوها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء قصف إسرائيلي على غزة.