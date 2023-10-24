شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً ومئة جريح في تصادم قطارين ببنغلاديش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكا - أ ف ب

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، وأصيب أكثر من مئة في بنغلاديش في حادث اصطدام بين قطارين، الاثنين، على ما ذكرت السلطات المحلية التي رجحت أن ترتفع الحصيلة.

وفي مدينة بايراب في شرق البلاد، اصطدم قطار شحن بقطار للركاب كان يسير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى خروج عربتين من قطار الركاب عن السكة على ما أوضح مسؤولون.

وقال صديق الرحمن وهو موظف في بايراب: «انتشلنا 17 جثة. وأكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح».

وأضاف: «حصيلة القتلى سترتفع» موضحاً أن المسعفين رصدوا جثثاً أخرى لا تزال عالقة في حطام العربتين المنقلبتين.

ووقع الحادث قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (العاشرة ت غ).

وأظهر تسجيل مصور مئات الأشخاص وهم يتجمهرون في مكان الحادث، ويبحث العديد منهم عن أقارب وهم يبكون.

وفي الأغلب تشهد بنغلاديش حوادث قطار بسبب خطأ في التوجيهات والإهمال، ووضع السكك الحديدية والمنشآت المتداعية.