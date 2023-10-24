شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء هولندا ناقش مع عباس منع اتساع نطاق الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، الاثنين، إن رئيس الوزراء مارك روته، تحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بشأن منع تمدد نطاق الحرب في إسرائيل وغزة إلى المنطقة.

وقالت الوكالة، إن روته تحدث أيضاً عن أهمية تصور قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، واصفاً حل الدولتين بأنه «السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها».

وتأتي زيارة روته في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية الهولندية، الأحد، وفاة هولندية تبلغ من العمر 33 عاماً، سافرت إلى غزة لزيارة عائلتها قبل وقت قصير من هجوم مسلحين فلسطينيين من حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وكان روته دعا في السابق إلى «هدنة إنسانية» في القتال للمساعدة في وصول المساعدات إلى السكان المدنيين في قطاع غزة الذي قصفته إسرائيل رداً على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.