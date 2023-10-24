شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمدد توقيف صحفية أمريكية إلى 5 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

قضت محكمة روسية، الاثنين، بإبقاء الصحفية الروسية الأمريكية ألسو كورماشيفا قيد الحبس الاحتياطي حتى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما قال الادعاء: إنها لم تصرح عن نفسها «عميلة لجهة أجنبية».

وكورماشيفا محررة في خدمة «إذاعة أوروبا الحرة» باللغة التترية، «تتار بشكير» الممولة من الكونغرس الأمريكي، وتمّ توقيفها في مدينة قازان بوسط روسيا الأربعاء.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن محكمة حي سوفيتسكي في مدينة قازان، قضت بضرورة إبقائها رهن التوقيف «كإجراء احترازي» علماً أنها تواجه عقوبة بالسجن خمس سنوات إذا دينت بالتهم الموجهة إليها. ودعت إذاعة أوروبا الحرة إلى الإفراج «على الفور» عن كورماشيفا.

وقال رئيس الإذاعة بالوكالة جيفري غيدمين «خاب ظننا كثيراً بقرار جلسة اليوم. نطالب بالإفراج الفوري عن ألسو لتتمكن من الانضمام مجدداً إلى عائلتها». وتقيم الصحفية في براغ مع زوجها وطفليها.

في واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» حيال إيداع كورماشيفا الحبس الاحتياطي.

وتابع «طلبنا أن يُسمح بتلقيها مساعدة قنصلية. إلى الآن لم يُسمح بذلك. سنواصل ممارسة الضغوط لهذه الغاية».

وكورماشيفا هي الصحفية الأمريكية الثانية التي تعتقل في روسيا هذا العام، بعد مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش الموقوف منذ آذار/ مارس بتهمة التجسس، وهي تهمة رفضها محاموه و«وول ستريت جورنال» والبيت الأبيض.