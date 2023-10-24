شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في أمريكا اللاتينية تنتصر لحرية الشعب الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج عشرات الآلاف في دول أمريكا اللاتينية، مساء أمس الأول الأحد، في مسيرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وقطاع غزة في مواجهة الهجوم الإسرائيلي، بينما شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية محاولة دهس متظاهرين نفذها شخص في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، في محاولة لدهس المتظاهرين.

وخرجت التظاهرات في كولومبيا وفنزويلا وبيرو والمكسيك حاملين الأعلام الفلسطينية، ومطالبة بوقف استهداف المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وتوجه المئات في العاصمة الكولومبية بوغوتا إلى ساحة بوليفار التاريخية مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة. وأعرب السفير الفلسطيني في بوغوتا رؤوف المالكي عن شكره للشعب الكولومبي على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، مؤكداً أن هناك دعماً غير عادي لفلسطين في جميع عواصم العالم، فالملايين يرفعون أصواتهم في الشوارع من أجل فلسطين، مطالباً بوقف القصف بأسرع وقت وفتح ممرات إنسانية في غزة.

وشهدت ليما عاصمة بيرو مسيرات في أشهر شوارع المدينة، طالب فيها المتظاهرون بوقف القصف على غزة فوراً.

أما في المكسيك فقد تجمع الآلاف للتعبير عن دعمهم لفلسطين، رافعين صور أطفال قُتلوا في العدوان غزة.

وفي العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تجمع المئات أمام مبنى الكونغرس، منددين بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية الكبيرة ورددوا شعارات من قبيل «الحرية لفلسطين» و«أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة».

وفي الولايات المتحدة، اقتحمت مركبة تظاهرة تضامنية مع فلسطين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، في محاولة لدهس المتظاهرين الذين احتشدوا لإدانة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووثقت مقاطع مصورة لحظات اختراق سيارة بيضاء اللون صفوف المتظاهرين بهدف تفريقهم بالقوة، قبل أن يتمكن المشاركون من محاصرتها فيما حاول السائق الفرار.

وفي المشاهد المتداولة، تظهر المركبة وهي تبتعد عن الحشد بعد فشلها في تفريق المتظاهرين السلميين. (وكالات)