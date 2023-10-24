انت الان تتابع خبر إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة: حماس بطريقها لتحقيق النصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة "حماس" في طريقها لتحقيق النصر، مشيرة الى أن إسرائيل ما تزال ممزقة.



وذكر الصحفي الإسرائيلي والمحلل آفي يسخاروف، في صحيفة "يديعوت أحرنوت": "بعد 17 يوما من الهجوم على غلاف غزة، يجب قول الحقيقة، والتي سيكون سماعها ثقيل على الأذن الإسرائيلية، حماس في الطريق لتحقيق انتصار، والمقصود ليس فقط أحداث السابع من أكتوبر، (1400) قتيل، وأكثر من (220) أسيرا، لا بل النقطة التي وصلت إسرائيل لها، ممزقة ومتضاربة ومنقسمة".



وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.