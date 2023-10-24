شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز توتنهام على فولهام - تعرف على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أمس الأثنين الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت مباريات نارية وقوية بين الأندية الكبار في البريميرليج، ونتائج مثيرة جعلت الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ينفرد بالصدارة.

وشهدت الجولة التاسعة، لعبة الكراسي الموسيقية، بين فرق المقدمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام بهدفين نظيفين ضد الفريق الأول الكروي بنادي فولهام، لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب بطولة الدوري الانجليزي

وجاء ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة علي التالي:

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.