عشرات الشهداء والمصابين فى غارات إسرائيلية جديدة على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل الآن، أن عشرات الشهداء والمصابين جراء غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

وفى وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء بلدة برقة شمال غرب نابلس، وأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية من بلدة برقة، وسط إطلاق نار كثيف وعمليات تمشيط في المنطقة.

وكانت أيضا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

كما قتل أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، بحسب وفا.

وأكدت الوكالة ارتفاع حصيلة القتلى من الفلسطينيين إلى اكثر من 5087، وإصابة اكثر من 15273 مواطنا بجروح متفاوته، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.