يوسف الحسيني عن الإفراج عن سيدتين محتجزين: مصر عندها قيم ومبادئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



عقب الإعلامي يوسف الحسيني، على وصول السيدتين المحتجزتين إلى معبر رفح، قائلًا: " مصر عملت ضغوط شديدة للإفراج عن سيدتين محتجزين بقطاع غزة لان وضعهم الصحي كان لا يسمح".

وقال "الحسيني"، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم الإثنين: "كتائب القسام قالت نحن مستعدين لقبول الوساطة المصرية، لكن على الجانب الاسرائيلي مش عايز يستلم السيدتين، ومبقاش فارق معاهم الاسرى، ومصر خرجتهم من عندها".

وأضاف، قائلًا: "عايز تعرف قوة مصر، شوفها في تعاملها مع العدو، في مبادئ ونبل عشان هي دي القيم الإنسانية الصحيحة، مصر تدافع عن الإنسانية وبتحميها بجد، واحنا بنحافظ على المبادئ والقيم الإنسانية ولا نخلط الأوراق مع بعضها".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بطل الموقف الحالي في محاولة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: "السيسي بطل الموقف الحالي بلا أي منازع أو شريك".