ترند اليوم| سر تغريدة وائل الإبراشي.. ومعبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وائل الإبراشي

عاد اسم وائل الإبراشي إلى الأضواء بعد ظهوره ضمن قائمة التريند في موقع "إكس - X" خلال الساعات الماضية، ولكن كيف للإعلامي الراحل منذ ما يقارب العامين أن يظهر في التريند الآن؟.

وائل الإبراشي يتصدر التريند.. ما سر تغريدة حريق الفندق المهجور بالزمالك؟

معبر رفح

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجلًا، عن نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة.

بجهود مصرية.. وصول السيدتين المحتجزتين بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البري

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه يجب استمرار العمل الجماعي لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

رئيس الوزراء البريطاني: الفتح المحدود لمعبر رفح ليس كافيًّا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل؛ بدخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أنغام

تلقت النجمة أنغام تهديدا قبل ساعات، ونشرت صورة لرسالة التهديد عقب هجومها على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصفت نتنياهو بمجرم حرب وتلقت تهديدات.. ماذا فعلت أنغام منذ بدء طوفان الأقصى؟

تواصل النجمة أنغام، دعم القضية الفلسطينية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور ومقاطع فيديوهات من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة.

أنغام تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة