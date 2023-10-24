شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطلحات ضريبية كثيرة أوضحها قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، من أبرزها، مصطلح الضرائب التنظيمية، والذى عرفه القانون بإنه الضرائب التى تستخدم للتأثير عمدًا في توجيه سلوك الأفراد، كفرض تعريفات عالية على استهلاك المشروبات الروحية، بقصد الإقلال من استعمالها، وهو هدف اجتماعي وصحي، تسعى إليه الدولة للتأثير في سلوك الأفراد، وتوجيههم وجهة معينة.

ومن المصطلحات التى عرفها القانون أيضًا وفرق بينها وبين ما يتشابه معها من مصطلحات أخرى، الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث عرف القانون الضرائب المباشرة بإنها هي التى يتحمل عبئها دافع الضريبة نفسه أي أنه لا ينقل عبئها، مثل الضرائب على الدخل والثروة، كما إنها هي التى تحصل بناء على أوراق أو قيد أي تحصل بجداول رسمية.

أما الضرائب غير المباشرة، فهى التى يتمكن دافعها من نقل عبئها إلى غيره من الأشخاص، مثل الضرائب على الإنفاق والتداول، وهى التى لا يرتبط تحصيلها بأى بيانات أي لا تحتاج إلى جداول اسمية، كما أن الضرائب غير المبقاشرة هي التى تكون المادة خاضعة لضريبة طارئة أو عارضة، مثل نقل الملكية من شخص لآخر.