غالانت يطلع أوستين على مستجدات العمليات الإسرائيلية في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، أن "وزير الدفاع ليود أسوتين تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، للاطلاع على مستجدات العمليات الإسرائيلية لاستعادة الأمن في أعقاب هجمات "حماس" الإرهابية في 7 تشرين الأول".

وأكد أوستين "أهمية دور إسرائيل في تمرير القوافل الإنسانية لغزة في 21 و22 الحالي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين "بحثا استمرار تقديم الولايات المتحدة للمساعدة الأمنية، واستعرضا الخطوات التي تتخذها وزارة الدفاع الأميركية لردع أي جهة فاعلة من الدول أو غير الدول تسعى للتصعيد".