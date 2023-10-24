شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يزور واشنطن الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، في زيارة طال انتظارها.

تأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تساعد بكين في احتوائه.

وأضاف المسؤولون، أن وانغ سيزور واشنطن في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحاليّ، ويلتقي نظيره أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، رافضين الكشف عما إذا كان سيجتمع مع بايدن أيضًا.