انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

انطلقت، أمس، في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة، بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا. يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة، ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر.

وأكد أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي.