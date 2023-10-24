أسعار البيض بعد مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكدت منال إبراهيم، مسؤول المنافذ بوزارة الزراعة، على تراجع أسعار البيض والدواجن، بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%.

وأشارت إلى أن سعر طبق البيض الأحمر سجل 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا واستقر سعر طبق البيض البلدي الذي يضم 20 بيضة عند 140 جنيها.

وانطلقت منذ 10 أيام مبادرة الحكومة المصرية الذي حققت تخفيض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والمهمة، سجلت أسعار البيض الأحمر تراجعًا جديدًا في المنافذ التابعة للدولة، ومنها منافذ وزارتي التموين والزراعة.

وأوضحت إبراهيم، لمصراوي، أن الوزارة متمثلة في منافذها المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، تضخ كل أنواع المنتجات الغذائية بأسعار تقل عن 25% مقارنةً بأسعار السوق المحلية، موضحةً أن أسعار الأرز واللحوم تراجعت أيضا في ظل انخفاض أسعار السوق.

وتمتلك وزارة الزراعة نحو 400 منفذ ثابت و 27 منفذًا متحركًا في القاهرة والمحافظات، تابعة لوزارة الزراعة.