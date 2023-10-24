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رسالة مؤثرة من مني عبدالغني لأهالي أطفال غزة: "كان نفسي أكون طبيبة عشان أعالجهم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرت الإعلامية منى عبد الغني اختبارا على الهواء حول كيفية التخلص من الضغط النفسي أجابت فيه عن أن نقطة ضعفها هي أبيها وأمها، وعن سؤال لو كانت هي المسئولة عن الأحادث التي تجري الآن قالت: " حاجات كتير اوي هكون مبسوطة لو لو وصلنا للسلام الحقيقي، متسائلة:" نفسي اعرف نفسي اعرف بتعملوا كده ليه في الاطفال اللي هتسألكم يوم القيامة تقول لكم قتلتوني باي ذنب".

وأضافت خلال حلقة اليوم ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc:" أكبر غلطة عملتها اني ما طلعتش دكتورة عشان أكون هناك واساعد كل الجرحى، وعن الشيء الذي يضايقها قالت: " إن انا مش قادرة اعمل حاجة، نفسي أعمل حاجات كتير، المشكلة الوحيدة هي اليأس، أو العجز احساسنا إننا مش قادرين نعمل حاجة".

من جانبها قالت الدكتورة منه بدوي أخصائية الطب النفسي للأطفال، بعد إجراء الإختبار: "اؤكد لك إن أنت في الدقايق دي حسيتي انك مرتاحة، وان انت اتكلمت حتى لو جزء بسيط قوي، ده غير لما كمان الام تدي له الورقة وهو يكتب توضح الكثير من الميول والرغبات الاتجاهات عند الأطفال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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