الأعداد أقل من العام الماضي.. فتح باب التسجيل للحج السياحي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج السياحي 1445 هـ للمواطنين خلال الأيام القادمة.

وأضاف "السيسي" في تصريحات خاصة أدلى بها لـ "الخليج 365"، أن أسعار الحج لهذا العام من المتوقع زيادتها بنسبة من 5 إلى 10% نتيجة معدل التضخم وفروق أسعار النقد الأجنبي عن العام الماضي، لافتًا إلى عدم القدرة على معرفتها بشكل دقيق إلا بعد إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الأعداد المتقدمة إلى الحج هذا العام، متوقع انخفاضها مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الأسعار والظروف الاقتصادية.

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