حدث ليلاً| الإفراج عن محتجزتين لدى حماس.. وخطة توزيع المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصورة الأولى للمحتجزتين المفرج عنهما من حماس

نشرت حسابات ومواقع إخبارية فلسطينية على موقع إكس، صورة متداولة للمحتجزتين التي أفرجت عنهما حركة حماس، اليوم الاثنين.

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تقرير: أمريكا نصحت إسرائيل بإرجاء الهجوم البري على قطاع غزة

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الاثنين، ردا على تقرير إخباري بأن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت إسرائيل بإرجاء الهجوم البري على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس.

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بجهود مصرية.. وصول السيدتين المحتجزتين بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البري

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجلًا، عن نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة.

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تتوسع إلى شمال غزة قريبا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف لمصراوي خطة توزيع المساعدات

بعد دخول نحو 54 شحنة من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الماضية، تحدث المهندس صبحي شقلية مسؤول استلام المساعدات و الكوارث بالهلال الاحمر الفلسطيني، عن التنسيق القائم بين الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري، بشأن استلام المساعدات وتوزيعها على الأهالي في قطاع غزة.

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"العاملة لتجارة الجملة": كيلواللحوم بـ220 جنيه وتخفيضات على السلع تصل 20% في المجمعات

قال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه يتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض الأسعار، مبينا أنه تم تخفيض ما يقرب من 8 سلع من أهم السلع الأساسية لدى المواطن المصري، مثل الزيت والسكر والمكرونة والعدس واللحوم ومنتجات الألبان.

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غدًا.. رئيس العامة للاستعلامات يعقد مؤتمراً لتوضيح أبعاد الموقف المصري تجاه أزمة غزة

يعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما.

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الهلال الأحمر: حتى الأن دخل عبر معبر رفح 55 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

كشف الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري في سيناء، عن موقف استلام المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

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وزير الري الأسبق: إثيوبيا تخطط لبناء سدود أخرى بعد الانتهاء من سد النهضة

قال محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا انتهت تقريبا من بناء سد النهضة وعملية الملء الرابع، متابعًا: "ما الذي يجبرها على التفاوض".

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تنسيقية شباب الأحزاب تطلق وثيقة إلكترونية شعبية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني

‎أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق مبادرة شعبية عالمية في إطار الدبلوماسية الشعبية، لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضده، والتي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية؛ من تهجير قسري، والاعتداء على المنشآت العامة من مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس، وتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء، الأمر الذي يُعد انتهاكا يوميًا للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

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القاهرة الإخبارية: عودة شاحنات المساعدات بعد تسليم مواد الإغاثة لقطاع غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ مواد الإغاثة فى قطاع غزة.

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