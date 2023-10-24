للتقديم على عداد كهرباء"كودى".. تعرف على الأوراق والخطوات المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن بعض الأوراق والخطوات اللازم اتخاذها قبل التقدم بطلب لتحويل نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين.

ويستعرض"مصراوى" الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي والتي جاءت كالتالي:-

- تجهيز عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المراد تركيب عداد كهرباء له.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز صادر عن الوحدة أو العقار.

- دفع إيصال التقديم المقدر بـ50 جنيها.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي:-

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختر من خدمات العدادت "تركيب عداد قانونى لأول مرة".

- سجل دخول البيانات المطلوبة.

- إدخال الأوراق المستندات اللازمة ومن بينها صور بطاقة المالك.

- بعد التأكد من صحة البيانات اضعط على إرسال الطلب.

يظهر كود الطلب الخاص بك، احتفظ به للاستعلام عن الطلب من خلاله.

كيفية تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة:-

- فتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختر أيقونة طلباتي.

- سجل دخول بالبيانات الخاصة بك.

كيفية تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة:-

- فتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختر أيقونة طلباتي.

- سجل دخول بالبيانات الخاصة بك.

- إدخال الرقم القومي وكود الإستعلام.

- اضغط استعلام وانتظر النتيجة.