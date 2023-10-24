بلينكن: نواصل تكريم إرث جنود المارينز من خلال العمل لمستقبل أكثر إشراقًا للبنان وشعبه

أشار وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، إلى "أنّنا نتذكّر اليوم 241 جنديًّا أميركيًّا قُتلوا على يد "​حزب الله​" قبل 40 عامًا، في تفجير ثكنات مشاة البحريّة في ​بيروت​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نواصل الحداد على خسارتهم وتكريم إرثهم، من خلال العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا ل​لبنان​ و​الشعب اللبناني​ و​الشرق الأوسط​ الأوسع".