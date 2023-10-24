أشار وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، إلى "أنّنا نتذكّر اليوم 241 جنديًّا أميركيًّا قُتلوا على يد "حزب الله" قبل 40 عامًا، في تفجير ثكنات مشاة البحريّة في بيروت".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نواصل الحداد على خسارتهم وتكريم إرثهم، من خلال العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان والشعب اللبناني والشرق الأوسط الأوسع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نواصل تكريم إرث جنود المارينز من خلال العمل لمستقبل أكثر إشراقًا للبنان وشعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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