الجيش الإسرائيلي: قصفنا 400 هدف عسكري في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "قصفنا 400 هدف عسكري في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ18 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023، ويتعرض القطاع للقصف الإسرائيلي.

وتواصل الغارات الإسرائيلية قصفها على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 5087 شهيدا، وإصابة أكثر من 15273 مواطنا بجروح متفاوته، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.