17 قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح نتيجة اصطدام قطارين في بنغلادش

قُتل ما لا يقلّ عن 17 شخصًا، وأُصيب أكثر من مئة، نتيجة اصطدم قطار شحن بقطار للرّكاب كان يسير في الاتجاه المعاكس، ما أدّى إلى خروج عربتَين من قطار الرّكاب عن السّكة، في مدينة بايراب في شرق بنغلادش.
وأكّد مسؤول في بايراب، أنّ "حصيلة القتلى سترتفع"، موضحًا أنّ المسعفين رصدوا جثثًا أخرى لا تزال عالقة في حطام العربتَين المنقلبتَين.
وغالبًا ما تشهد بنغلادش حوادث قطار، بسبب خطأ في التّوجيهات والإهمال ووضع سكك الحديد والمنشآت المتداعية.
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