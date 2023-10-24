مقتل 16 شخصا بينهم 12 شرطيا في هجومين منفصلين في المكسيك

أعلن نائب المدّعي العام في ولاية غيريرو في جنوب ​المكسيك​، أليخاندرو هيرنانديز، أنّ مسلّحين مجهولين هاجموا موكبًا للشّرطة في بلدة كويوكا دي بينيتيز".

وأشار إلى أنّ "بحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ 11 عنصرًا من الشرّطة البلديّة قُتلوا في الهجوم"، موضحًا أنّ السّلطات فتحت تحقيقًا لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

في سياق متّصل، أفادت السّلطات المكسيكيّة بمقتل أربعة مدنيّين وشرطي وإصابة شخصين، في هجوم مسلّح ثان، في مدينة تاكامبارو الواقعة في ولاية ميتشواكان المجاورة لغيريرو. وبيّنت أنّ الهجوم شنّه مسلّحون ضدّ شقيق رئيس بلدية مدينة تاكامبارو.

يُذكر أنّ غيريرو هي واحدة من أفقر ولايات المكسيك، وتعاني منذ سنوات من العنف المرتبط بالحروب بين عصابات المخدرات، الّتي تتصارع للسّيطرة على إنتاج المخدرات وتهريبها.