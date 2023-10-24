الامم المتحدة: مقتل 6 من موظفي الأونروا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الأمم المتحدة، أن "ستة عاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قتلوا في غزة خلال 24 ساعة الماضية فقط، مما يرفع إجمالي موظفيها الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول إلى 35 شخصا".

من جانبه، نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لافتا الى اننا فقدنا "35 من زملائنا في وكالة الأونروا، من عمال إغاثة ومعلمين، قُتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول".

وأمس الاثنين، تجاوزت حصيلة الضحايا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الخمسة آلاف قتيل منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول. وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مؤكدة إصابة 15273 شخصا بجروح.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.