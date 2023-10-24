استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال .. وتواصل حملة الاعتقالات بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد معتقل فلسطيني في أحد سجون الاحتلال اليوم.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمر حمزة حسن دراغمة -البالغ من العمر 58 عاماً- الذي كان يقبع في سجن مجدو، تم اعتقاله مع نجله حمزة في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، وجرى تحويله ونجله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأضاف البيان أن جلسة محكمة عقدت للشهيد دراغمة في وقت سابق اليوم عبر تقنية الفيديو في محكمة /عوفر/ العسكرية، بحضور محاميه الذي أكد أنه كان بصحة جيدة.

ونظّم مواطنون فلسطينيون مسيرة في مدينة طوباس بالضفة الغربية عقب الإعلان عن استشهاد دراغمة، تنديداً بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المعتقلين في سجونه.

وضمن سلسلة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال صحفياً من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، كما اعتقلت شاباً أثناء مروره عبر حاجز عسكري شرقي مدينة طوباس، واعتقلت كذلك مواطناً فلسطينياً بعد احتجازه على حاجز عسكري بالقرب من مدخل مدينة الخليل.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الوحشي للمحتل الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، وألحق دماراً هائلاً بالمستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية في ظل قطع متعمد للكهرباء والمياه ومنع لدخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية لسكان غزة.