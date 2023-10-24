توّتر في مصراتة.. الدبيبة يعزز أمن القوات الأجنبية وبادي يتوّعد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد شهود عيان، بانتشار تعزيزات أمنية وسيارات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في عدة شوارع بمدينة مصراتة وقرب القاعدة الجوية العسكرية بالمدينة، تزامنا مع انتهاء المهلة التي منحها قائد مليشيا “لواء الصمود” صلاح بادي لإخلاء القاعدة من للقوات الأجنبية.

ورصد شهود العيان، انتشار آليات عسكرية تابعة للكتيبة “24 مشاة” الموالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة أمام قاعدة مصراتة العسكرية الجوية، لحماية القوات الإيطالية المتواجدة داخلها، بعدما طالب حراك أطلق على نفسه “الطوفان” بقيادة صلاح بادي بخروجها من المدينة الواقعة غرب البلاد، مهدّدا باقتحام المبنى وطردها بالقوّة.

في الأثناء، توّعد بادي حكومة الدبيبة بإزاحتها من الحكم، واتهمها بالعمالة للخارج، كما طالب المجلس البلدي بالدعوة لمظاهرة عنوانها إخراج وإجلاء القوات الأجنبية من مدينة مصراتة.

في المقابل، أعلن حسن إبراهيم الصادق عضو المجلس البلدي مصراتة، ومسؤول الملف الأمني، في بيان له الاثنين، عن رفضهم خروج القوات الأجنبية، مشيرا إلى أنّ أعدادهم ضئيلة ولديها مهام تقوم بها.

وقال الصادق، عقب اجتماعه بقيادات عسكرية بمقر الكليّة الجويّة مصراتة، إن “تواجد القوات الأجنبية حاليا يعتبر ذي جدوى”، مؤكدّا أنّه “في حال تبين أن تواجدها يشكل خطر سيقوم الجناح العسكري بالمدينة بإعداد تقرير بضرورة إخراجها”.

وأوضح أن القوات الأجنبية داخل الكلية الجوية قوامها 50 عسكريا إيطاليا و17 عسكريا إنجليزيا و7 عساكر أمريكان، مشيرا إلى أنّ هذه القوات تواجدت بالكلية بناءا على تعليمات وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة ورئيس أركان الجيش محمد الحداد.