قتلى بينهم شرطيون في هجومين بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل في المكسيك الإثنين 16 شخصاً على الأقلّ، بينهم 12 شرطياً، في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون في ولايتين تقعان في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت السلطات المحليّة.

وقال أليخاندرو هيرنانديز، نائب المدّعي العام في ولاية غيريرو، إنّ مسلّحين مجهولين هاجموا موكباً للشرطة في بلدة كويوكا دي بينيتيز.

وأضاف أنّه "بحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ 11 عنصراً من الشرطة البلدية قُتلوا في الهجوم".

وأوضح أنّ السلطات فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

وبحسب السلطات فإنّ موكب الشرطة كان يرافق وزير الأمن الداخلي في الولاية عندما تعرّض للهجوم.

ولم تعلن السلطات عن مصير الوزير ألفريدو ألونسو لوبيز، لكنّ وسائل إعلام محلية أكّدت أن الوزير ومسؤولاً محلياً آخر كان برفقته، قُتلا في الهجوم.

وأكّدت صحف محلية أنّ الهجوم كان كميناً مسلّحاً.

وفي مدينة تاكامبارو الواقعة في ولاية ميتشواكان المجاورة لغيريرو قُتل أربعة مدنيين وشرطي في هجوم مسلّح ثان، بحسب ما أعلنت السلطات.